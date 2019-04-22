"Ботинки давили, было очень сильное напряжение, кость не выдержала и сломалась". Косторная рассказала про перелом

Победительница юниорского финала Гран-при, призер чемпионата и первенства России Алена Косторная рассказала о своей травме, которая не позволила ей выступить на юниорском чемпионате мира.

– В принципе, сейчас со здоровьем уже все хорошо, – приводит пресс-службы ФФКР слова Косторной. – Я приступила к тренировкам, уже прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы, можно так сказать. Наверное, все началось на старте сезона – давили ботинки очень сильно на малую берцовую кость. Очень сильное напряжение было. Сначала было воспаление, после Нового года была трещина – просто кость не выдержала и сломалась. Поэтому пришлось юниорский чемпионат мира пропустить. В день вылета мы поняли, что никак не получится выступить, это будет неправильно по отношению к другим спортсменам, если я выйду, не смогу откатать и займу чье-то место.



С того момента начали ходить по врачам, много разных диагнозов – страшных и нестрашных. В итоге через полторы-две недели нашли схожее мнение и все-таки начали лечиться хотя бы от чего-то. Как следила за юниорским чемпионатом мира? Было странное чувство – не понимаешь, почему ты дома, ведь вот же, должна была ехать, просто не понимаешь, почему так получилось. Это тяжело осознавать. Прокатала Саша, Аня, и ты ждешь. Пошел предстартовый адреналин, а мозгами понимаешь, что ты никуда не едешь – ты сидишь дома.

Напомним, что в текущем сезоне 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала второй на первенстве России среди юниоров, первой на юниорском финале "Гран-при" и третьей на чемпионате России-2019.

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