«Боролись до конца». Слуцкая оценила выступление российских фигуристок на «Гран-при» во Франции

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о результатах российских фигуристок на этапе «Гран-при» во Франции.

Щербакова победила на этапе во Франции. По сумме выступлений россиянка набрала 229, 69 балла. Косторная набрала 221,85 балла за оба выступления и заняла второе итоговое место. У Синицыной 198,76 балла и четвертая позиция.

«Очередной важный этап «Гран-при» для наших фигуристов. Борьба была нелегкой. В «Гран-при» участвовали Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына. Заняли 1, 2 и 4 место соответственно. Хочу отметить всех троих, потому что все боролись до конца.

Анна Щербакова на первом элементе заходила на прыжок в 4 оборота, но, к большому сожалению, из-за технической ошибки, из-под нее выскочила нога и она достаточно неприятно упала. Но не тут-то было! После такой неприятной ошибки Анна смогла собраться и исполнить флип в 4 оборота, все остальные элементы и закончить свою программу на ура. Это признак большого опыта и профессионализма.

Алена Косторная, к сожалению, упала с тройного акселя. Сначала мы очень обрадовались, что она его восстановила и стабилизировала. Думаю, что провал в прошлом году пока не позволяет ей восстановиться психологически. Было видно, что этот прыжок она уже исполняет, но видимо что-то ей еще мешает. Все остальные элементы Алена выполнила хорошо. У нее был оригинальный образ с милыми камешками на лице. Желаю Алене прийти в ту форму, в которой она была в позапрошлом сезоне. Мы, как болельщики, от нее этого очень ждем.

Ксения Синицына уверенно заявила о себе, прекрасно откатала обе программы! Сейчас, чтобы быть конкурентноспособной, необходимо разучивать более сложные элементы. Тем не менее, Ксения оставила отличные впечатления после своего выступления. Поэтому она большая молодец. Я желаю ей удачи.

Впереди очень сложный сезон. Ни национальный чемпионат, ни тем более Олимпийские игры не будут позволять нашим спортсменкам ошибаться. Поэтому лучше допустить помарку сейчас, чем ошибаться уже на самых главных стартах", — написала Слуцкая в Instagram.