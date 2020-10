Бондиана, «Под покровом ночи», «Ромео и Джульетта». Стала известна музыка программы Косторной

Стало известно, под какую музыку будет выступать в новом сезоне чемпионка Европы-2020 Алена Косторная.

Согласно информации на официальном сайте ISU, фигуристка будет выступать под музыкальные фрагменты, сочиненные композитором Абелем Коженевски: Wayward Sisters (саундтрек к фильму «Под покровом ночи»), Dance for Me Wallis («МЫ. Верим в любовь») и The Cheek of Night («Ромео и Джульетта» 2013 года).

В короткой программе Косторная выбрала композиции Билли Айлиш «No Time to Die» (из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать») и «You Should See Me With Crown».