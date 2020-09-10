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«Большому спортсмену сложнее стать тренером». Роднина дала оценку Плющенко

17:00
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина.
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина дала оценку тренерским качествам Евгения Плющенко.

— Любому таланту нужно время. Большому спортсмену сложнее стать тренером, потому что и внимание к нему сразу максимальное. Да, опыт помогает, но это разные профессии. Нужно время для становления. Тренерская работа — это не только про обучение тройным прыжкам, а колоссальная психологическая, педагогическая подготовка. И иногда даже и результаты могут быть отличными, а внутри не все ладно, как показывает опыт. Всем тренерам и спортсменам я желаю справиться с психологической нагрузкой, которая будет в этом сезоне. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ирины Родниной читайте здесь

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