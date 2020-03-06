«Больше всех вдохновляет Аня Щербакова». Непростая история юного грузинского ученика Тутберидзе

Чемпионат мира среди юниоров в Таллине стал дебютным не только для Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых, но и для еще одного ученика Этери Тутберидзе — 17-летнего представителя Грузии Ники Эгадзе. По сумме двух прокатов он набрал 180,66 балла.

— Готовился к чистым прокатам, но подготовка проходила непросто, поскольку было много травм, — рассказал Эгадзе. — До этого тренировался в Грузии, сейчас третий год занимаюсь в Москве. После переезда получил травму — перелом правой ноги. Он неправильно сросся, в результате чего пришлось делать еще одну операцию. Через месяц нужно будет снова оперироваться, чтобы достать «железки». Из-за травмы не тренировался, поскольку на ноге был гипс. На лед после последней травмы вернулся в августе прошлого года. В Москве начал тренироваться сразу у Этери Георгиевны, меня увидели и пригласили попробоваться.

— С кем обычно работаете на одном льду?

— После травмы с младшей группой, а когда все нормально — со старшей группой, с нашими прекрасными девочками, которые совмещают и прыжки, и катание. Их четверные очень мотивируют. Когда девочка делает четверной лутц, понимаешь, что тоже можешь это сделать и начинаешь больше работать.

— Кто вдохновляет из девчонок больше всего?

— Аня Щербакова, потому что она тоже восстановилась после переломов и поднялась на высочайший уровень. Сейчас работаю над четверными сальховом и тулупом, хотя хочется выучить все.

— Когда переходили в группу Тутберидзе, уже владели четверными?

— Да, я прыгал четверной сальхов, но очень не стабильно. После перехода появился и четверной тулуп, и тройной аксель.

— С Этери Георгиевной общаетесь по-грузински?

— Да, иногда она спрашивает у меня, как будет то или иное слово по-грузински, я подсказываю. Я из Тбилиси, жил до 15 лет и учусь там до сих пор.

— В Грузии есть возможность профессионально кататься?

— Да, но пока нет катков. Но думаю, что скоро они появятся. Интерес растет благодаря и грузинской танцевальной паре (Мария Казакова, Георгий Ревия), и бронзе Мориса Квителашвили на чемпионате Европы. Морис — для меня кумир, но пока не конкурент, поскольку я пока планирую выступать по юниорам. А еще кумир — Натан Чен, нравятся его прыжки и скольжение. Мне же нужно восстанавливаться, потому что это сезон у меня первый, международного рейтинга нет, и приходится непросто. Надеюсь, что в следующем сезоне пойдет получше. (Екатерина Беспалова)