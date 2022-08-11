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Сегодня, 14:56

Болельщиков не будут пускать на прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию

Карен Саркисян
Корреспондент
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Первый канал покажет на своем официальном сайте в прямом эфире контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске.

Это подтвердили «СЭ» в Федерации фигурного катания России. При этом ни журналистов, ни болельщиков на прокаты не пустят, они пройдут в закрытом режиме, добавили в федерации. Одна из причин — обостряющаяся ситуация с коронавирусом. Трансляции Первого канала призваны дать болельщикам возможность посмотреть выступления в полном объеме.

Контрольные прокаты пройдут с 15 по 30 августа на базе сборной в Новогорске. 15 — 19 августа пройдут старты одиночников и одиночниц, 21 — 25 августа — пары, 26 — 30 августа — танцы.

Фигурное катание
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