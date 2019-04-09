"Болельщики стравливали Загитову с Медведевой". Французская фигуристка - о соперничестве

Фигуристка Аделина Галявиева, которая родилась в Казани, но теперь выступает за сборную Франции в паре с Луи Тауроном, высказала свое мнение по поводу соперничества россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

В России отличные болельщики, они любят фигурное катание. Но то, как они себя ведут в социальных сетях, – это уже за гранью моего понимания, – цитирует Галявиеву "Бизнес Онлайн". – Загитову с Медведевой откровенно стравливали в олимпийский сезон. Это ужасно.

Откуда у людей столько негатива? Есть фанаты Туктамышевой, есть фанаты Медведевой, есть фанаты Загитовой. Вас объединяет любовь к фигурному катанию. Зачем ссориться? Почему фанат Загитовой должен ненавидеть Медведеву и проклинать Туктамышеву, в чем логика? В последнее время в российском фигурном катании есть очень нездоровая тенденция повышения градуса всеобщей ненависти. Всем сейчас надо успокоиться.