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Болельщики освистали судей на Кубке России по фигурному катанию

17:30
10 октября. Москва. Кубок России по фигурному катанию. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 октября. Москва. Кубок России по фигурному катанию. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зрители выразили недовольство оценками судей во время короткой программы женщин на Кубке России в Москве.

После чистого проката Станиславы Константиновой и объявления оценки (67,10 балла) зрители засвистели и недовольно загудели. По окончании прокатов с трибун раздавались крики «Судейство позорище!»

По итогам короткой программы выиграла Камила Валиева (85,10), вторая Дарья Усачёва (80,39). Александра Трусова с тройным акселем третья (75,77). (Дмитрий Кузнецов)

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