Болельщики освистали судей на Кубке России по фигурному катанию

Зрители выразили недовольство оценками судей во время короткой программы женщин на Кубке России в Москве.

После чистого проката Станиславы Константиновой и объявления оценки (67,10 балла) зрители засвистели и недовольно загудели. По окончании прокатов с трибун раздавались крики «Судейство позорище!»

По итогам короткой программы выиграла Камила Валиева (85,10), вторая Дарья Усачёва (80,39). Александра Трусова с тройным акселем третья (75,77). (Дмитрий Кузнецов)