Болельщицу не пустили на фигурное катание с плакатом «Лига Плюща»

Одна из зрителей второго этапа Кубка России в «Мегаспорте» рассказала корреспонденту «СЭ», что столкнулась с трудностями при входе на арену. Болельщице Ольге Вовк не дали пронести плакат со словом «Плющ», как указали стюарды — из-за требований организаторов.

— В ходе досмотра стюарды увидели у меня плакат, на котором написано «Лига Плюща». Спросили, что значит «Плющ»: «Это спортсмен выступающий или кто?» Я рассказала, что это Евгений Плющенко, один из тренеров выступающих спортсменок. После этого стюард отправил фотографию плаката, как он сказал, в некий чат Федерации фигурного катания России, организаторов. Пять минут мы ждали, обсуждая нюансы обсценной лексики. Потом от ФФККР, как сказал стюард, пришел ответ — нельзя, запрещено. Пришлось оставить в камере хранения. Хотя еще вчера с этим плакатом удалось пройти. Подход немножко удивил, конечно. Интересно, почему слово «Плющ» считается ругательным, — рассказала Ольга.

Сегодня на втором этапе Кубка России произвольная программа у женщин, первые три места занимают подопечные Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Вчерашняя короткая программа сопровождалась критикой судейства со стороны зрителей. (Дмитрий Кузнецов)