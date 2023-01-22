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Сегодня, 19:50

Более 200 человек выстроились в очередь к Трусовой в коридоре на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова собрала толпу на своей автограф-сессии в коридорах «ЦСКА Арены». По подсчетам корреспондента «СЭ» по головам, в очереди стоят 199 человек, но поток болельщиков подходит.

Первоначально Трусова хотела провести сессию в магазине Katee's Kids со своей атрибутикой, но, по словам Трусовой, ее «туда не пропустили».

Трусова не участвует в Кубке Первого канала. Она не попала в топ-8 на чемпионате России, кроме того, имела конфликт с телеканалом.

Фигурное катание
Александра Трусова
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