Более 200 человек выстроились в очередь к Трусовой в коридоре на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Александра Трусова собрала толпу на своей автограф-сессии в коридорах «ЦСКА Арены». По подсчетам корреспондента «СЭ» по головам, в очереди стоят 199 человек, но поток болельщиков подходит.

Первоначально Трусова хотела провести сессию в магазине Katee's Kids со своей атрибутикой, но, по словам Трусовой, ее «туда не пропустили».

Трусова не участвует в Кубке Первого канала. Она не попала в топ-8 на чемпионате России, кроме того, имела конфликт с телеканалом.