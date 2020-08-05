Более 20 французских тренеров причастны к сексуальным домогательствам или насилию

Во Франции было проведено расследование в отношении тренеров, сотрудничавших с местной федерацией катания на коньках. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что более 20 тренеров были причастны к сексуальным домогательствам или насилию. Таковы результаты расследования, которые провело министерство спорта Франции.

Ранее фигуристка Сара Абитболь, которая 10 раз выиграла чемпионат страны, заявила, что ее изнасиловал Жиль Бейер. По ее словам, он делал это неоднократно, когда ей было 15-17 лет. Из-за этого скандала ушел в отставку президент федерации Дидье Гайаге, хотя он отрицал, что покрывал преступления тренера.

Расследование показало, что 12 тренеров позволили себе сексуальные домогательства или сексуальное насилие. Трое из них уже получили тюремные сроки. Еще семь применяли физическое или моральное насилие к спортсменам. Также отмечается, что два других тренера умерли до окончания разбирательства.