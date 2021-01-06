Боброва в шутку предложила Медведевой пошить для нее костюм

Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва пошутила, что хочет стать дизайнером костюмов для российской фигуристки Евгении Медведевой.

Боброва опубликовала совместные фотографии с Медведевой после ледового шоу. Напомним, обе спортсменки завоевали серебряные медали Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях.

«Я тут решила переквалифицироваться, — написала Боброва. — И стать Женькиным мастером по пошиву костюмов. Но потом в очередной раз вблизи посмотрела на шедевр японского дизайнера Сатоми Ито, который она сшила для всеми любимой «Гейши» и поняла, что это будет очень сложно переплюнуть. Да и для таких миниатюрных статуэток я шить не умею».