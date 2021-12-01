Боброва считает, что на Россию не повлияет поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Норвежцы уже выдвигали предложение о возрастном цензе. Оно должно было рассматриваться, но из-за пандемии конгресс отменили. По правилам действие запроса длится только год. Так как истек срок, то норвежцы снова отправили этот запрос, поэтому возникшая тема не стала сюрпризом. Зачем России препятствовать введению ценза? У нас сейчас девочки 17-летние катаются и выигрывают все подряд, нас это никак не коснется. Вопрос в другом. Если это делается для того, чтобы минимизировать травмы в столь юном возрасте, то поднятие возрастного ценза не поможет. Юниорки будут также продолжать штурмовать огромное количество четверных. Ведь по правилам в произвольной программе девочек их не запрещено делать», — сказала Боброва в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Предложение поднять возрастной ценз в фигурном катании выдвинула Норвежская ассоциация конькобежцев.

Вопрос о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании будет рассмотрен на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. В случае если предложение будет принято, в соревнованиях для взрослых в одиночном катании спортсмены смогут выступать с 17 лет, а в спортивных парах и танцевальных дуэтах — с 16 лет. Если изменения одобрят, то они вступят в силу с сезона-2023/24.