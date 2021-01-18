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Боброва рассказала, как Жулин дал ей пощечину

09:47
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, в Instagram ответила на вопрос болельщиков о том, как она справлялась со страхом перед соревнованиями.

По ее словам, однажды ей очень помог Александр Жулин, влепивший ей пощечину. Боброва завершила карьеру в 2019 году.

«Был необъяснимый дикий страх перед выходом на произвольную программу чемпионата Европы 2016 года. А справиться мне помог Саша Жулин, влепив мне пощёчину. Это было суперверным решением, а главное — своевременным. До сих пор ему за это благодарна».

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