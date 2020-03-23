Боброва рассказала, как живет в условиях пандемии коронавируса с маленьким ребенком
Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва в видеоэфире «СЭ» отметила, что жизнь за городом спасает ее о от изоляции в условиях пандемии коронавируса. Боброва с мужем Андреем Депутатом воспитывает сына Александра, которому в апреле исполнится год.
— Екатерина, как у вас дела с гречкой?
— Все отлично (смеется). На самом деле в этой ситуации я понимаю всех. Не призываю никого выбегать из дома и целовать каждого прохожего, но для меня очень странно, что никто не гуляет и не дышит воздухом. А эта бешеная энергия, которую люди вкладывают в покупку гречки и туалетной бумаги... Для меня это просто невероятно. Но если благодаря этому люди чувствуют себя в безопасности — ради бога.
— Как вы живете в этих условиях?
— Я? Отлично!
— В изоляции?
— Нет. Мне повезло, я за городом живу. Даже если Москву закроют на карантин, как в Испании или Италии, вряд ли нас это коснется. Не думаю, что в деревне будут патрулировать. Пока я расстраиваюсь только из-за того, что под вопросом оказалось празднование моего дня рождения. Но пусть это будет самая большая потеря в моей жизни. (Екатерина Беспалова, Дмитрий Кузнецов)
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