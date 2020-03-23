Боброва рассказала, как живет в условиях пандемии коронавируса с маленьким ребенком

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва в видеоэфире «СЭ» отметила, что жизнь за городом спасает ее о от изоляции в условиях пандемии коронавируса. Боброва с мужем Андреем Депутатом воспитывает сына Александра, которому в апреле исполнится год.

— Екатерина, как у вас дела с гречкой?

— Все отлично (смеется). На самом деле в этой ситуации я понимаю всех. Не призываю никого выбегать из дома и целовать каждого прохожего, но для меня очень странно, что никто не гуляет и не дышит воздухом. А эта бешеная энергия, которую люди вкладывают в покупку гречки и туалетной бумаги... Для меня это просто невероятно. Но если благодаря этому люди чувствуют себя в безопасности — ради бога.

— Как вы живете в этих условиях? — Я? Отлично! — В изоляции?