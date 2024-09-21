Боброва рассказала, как началась ее деятельность в любительском фигурном катании

Президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва рассказала, как началась ее деятельность в любительском фигурном катании.

«Когда мы с мужем Андреем Депутатом создавали свою школу, я ни в коем случае не хотела быть тренером профессиональных спортсменов. Понимаю, насколько это сложно, насколько это энерго- и времязатратно. Я знаю всю внутреннюю кухню и поняла, что это не для меня, но свой опыт, который на самом деле очень большой, передавать хотелось. Мы начали заниматься просто с детьми, ставить их на лед, потом начали приходить дети чуть постарше. А потом к нам пришли взрослые, сказали, что у них есть соревнования, и мы начали их готовить, потому что нам показали правила именно к конкретному старту», — приводит слова Бобровой ТАСС.

Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командном зачете, серебряным призером на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2013) и семикратной чемпионкой России.