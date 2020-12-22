Боброва рассказала, как между собой общаются Загитова и Медведева

Олимпийская чемпионка 2014 года, серебряная медалистка командных соревнований 2018 года в фигурном катании Екатерина Боброва рассказала об отношениях между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Они всю жизнь вместе катались, — сказала Боброва в интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале. — Все люди накручивают. Почему все думают, что они готовы глотки друг другу перегрызть? Они хорошо общаются, они сидят рядом в раздевалке. Почему нет? Вы выходите и боритесь на льду. Вот где вы должны друг другу глотки грызть, начиная с выступлений ваших. И то ты об этом не думаешь, потому что ты одна на льду, ты думаешь, как бы тебе с собой справиться, а не о том, что нужно откатать лучше, чем Женя. А уже когда со льда уходишь, ты думаешь: «Надеюсь, что я откаталась, грубо говоря, лучше или хуже». А в жизни-то что?»