Боброва рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына

Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире Екатерина Боброва опубликовала новый пост в своем Инстаграме. В нем она рассуждает о жизни в роли матери после рождения ребенка.
Напомним, что в апреле у Бобровой и ее супруга, также фигуриста Андрея Депутата 13 апреля родился мальчик, которого назвали Александром.
Оставаться прекрасной женщиной даже в первый месяц после рождения ребёнка... Хотя, что может быть женственнее? Раньше я всегда удивлялась, когда видела девушек с грудным ребёнком на руках - и с неопрятными волосами, прогрызанными когтями, бледных, без косметики... неужто нельзя выделить 5 мин и привести себя в порядок?... Но с одной стороны, теперь я прекрасно понимаю тех женщин! Я сама после родов первый раз смогла сходить в душ только через 5 дней! 💩 А когда ещё через месяц, после разрешения врачей пошла в баню, видимо из меня полились такие звуки блаженства🤤, что за стенкой у меня спросили "Катя, у тебя там все в порядке?" 🙈 Но я всё равно стараюсь выделять время для себя, благо у меня есть опора и помощь в виде моего любимого мужа @deput92 🙏 И кстати, мужчины! Пожалуйста, не забывайте говорить комплименты своим новоиспеченным жёнам-мамочкам☝ Когда я сходила на маникюр/в парикмахерскую/на ОФП каждый раз оставляя ребёнка с Андреем, он сказал - "Зачем тебе всё это нужно? Я вообще считаю, что такой красивой ты ещё никогда не была! Даже со складочками на животе, несколькими приобретёнными кг, и измученной улыбкой, когда ты с любовью смотришь на орущего в 4 часа утра сына!" Мамочки, сил вам, терпения и красоты! ❤❤❤ . p.s понравилось фото - ставьте 🔥 Понравился пост - ставьте 👍 Всем отличного дня! 🤗 #БобровыеМысли #беременность #роды #младенец #грудничок #ребенок #муж #семья #времядлясебя #бабаогонь #мама