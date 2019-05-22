Боброва рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына

Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире Екатерина Боброва опубликовала новый пост в своем Инстаграме. В нем она рассуждает о жизни в роли матери после рождения ребенка.

Напомним, что в апреле у Бобровой и ее супруга, также фигуриста Андрея Депутата 13 апреля родился мальчик, которого назвали Александром.

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