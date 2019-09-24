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Боброва проведет мастер-класс для детей, перенесших онкозаболевания

16:16

Олимпийская чемпионка-2014 Екатерина Боброва проведет мастер-класс для детей, перенесших онкологические заболевания, сообщает ТАСС. Состоится он 8 октября в день открытия клуба фигурного катания Бобровой. 29-летняя спортсменка является послом фонда «Футболка дарит жизнь» и вместе с тренерами своей команды проведет тренировку на льду для детей из лечебно-научного центра «Русское поле», которые проходят реабилитацию после перенесенных онкологических заболеваний и заболеваний крови.

— Для меня лично и для всей нашей команды очень важно проводить подобные мастер-классы для детей, которые не могут регулярно тренироваться, но очень хотят почувствовать себя настоящими фигуристами, — цитирует ТАСС Боброву. — Для многих это может стать исполнением заветной мечты. Нам важно показать, что наряду с комплексной и профессиональной работой по подготовке детей к высочайшим спортивным успехам, мы всегда рады помогать, когда у нас есть такая возможность.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6921996

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