Боброва прокомментировала слова российского судьи о нетрадиционной ориентации французского фигуриста

Олимпийская чемпионка Сочи в команде Екатерина Боброва призвала судей не обращать внимание на сексуальную ориентацию фигуристов, а оценивать происходящее на льду.

Таким образом она отреагировала на слова российского судьи Александра Веденина, который назвал нетрадиционную ориентацию чемпиона мира Гийома Сизерона фактором оценки в танцах.

— Разрешите вам показать такую цитату нашего судьи Веденина: «Пападакис и Сизерон катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь». Такая оценка этична, она имеет право на существование?

— Мое мнение, что этот фактор никак не должен влиять на оценку судей. Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить? Я сейчас аккуратно подбираю слова, чтобы меня правильно поняли. Но извините, а партнеры, которые ненавидят друг друга, а потом на льду показывают страсть, любовь, целуются, нежно прикасаются руками? Такое очень часто бывает — а потом со льда расходятся в разные стороны. Или есть пары, где брат с сестрой. Может быть, про это поговорим? Давайте оценивать то, что мы видим на льду в первую очередь, а не какой ориентации люди и вместе ли они. У нас с Димой [Соловьевым] тоже никогда не было плотской, человеческой любви, мы, по сути, друзья. Откуда идея, что нам надо вторую оценку снизить? Давайте смотреть, как люди отыгрывают актерски во время соревнований. И мне пока увиденное все больше и больше нравится.

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