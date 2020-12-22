Боброва поделилась впечатлениями от общения с Бузовой

Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от общения с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на проекте Первого канала «Ледниковый период».

«Ольга — потрясающая! Она просто неиссякаемый комок энергии, позитива, и я очень рада, что она досталась Диме Соловьеву. Диме с ней очень повезло, вот так я скажу, — сказала Боброва в интервью журналисту Василию Конову на YouTube-канале. — Она не звезда, в плане что во лбу и «Уйдите от меня все, хотите сфотографироваться — вставайте в очередь». Нет такого, конечно. Мы с ней прекрасно общались, я ее где-то поддерживала, что-то рассказывала по поводу фигурного катания, по поводу колготок, по поводу коньков. Что-то мы с ней такое обсуждали».

Напомним, что Бузова принимает участие в телешоу «Ледниковый период» вместе с бывшим партнером Бобровой Дмитрием Соловьевым.