Боброва отреагировала на возможное включение дочери Тутберидзе в состав сборной России на Олимпиаду-2022

Олимпийская чемпионка Сочи в команде Екатерина Боброва оценила шансы пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин оказаться в олимпийской сборной России. Дуэт лишь недавно перешел во взрослое катание из юниоров, но из-за эпидемии травм может отобраться в тройку, которая поедет в Пекин.

— Вам бы хотелось, чтобы команда и семья Тутберидзе были представлены в четырех видах? В остальных трех у нее наверняка будут представители, Диана уже на Олимпиаду претендует.

— Это было бы круто! Исторический момент произойдет. Мне очень нравится их пара. Но эту путевку еще надо завоевать. Просто не будет даже фаворитам.

— Фамилия Тутберидзе может сыграть роль при отборе?

— Я вам так скажу — по правилам федерации первая путевка стопроцентно отдается чемпионам, два остальных номера определяются на чемпионате Европы и... через тренерский совет. То есть вы задаете вопрос, и судя по правилам, все может быть. Но тем не менее не думаю, что все будет решать чисто голосование в совете. Все-таки выбирать будут того, кто лучше откатает, кто будет лучше готов.

У нас уже были прецеденты, что на чемпионат Европы ехала пара, выступала не очень, и их заменяли. Последнее время федерация вообще принимает взвешенные решения, кого куда посылать. Очень надеюсь, и в этот раз она все сделает правильно.

Полное интервью с Екатериной Бобровой читайте здесь.