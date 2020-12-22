Боброва оценила шансы Загитовой вернуться в профессиональный спорт

Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва рассказал, при каких условиях олимпийская чемпионка Алина Загитова вернется в профессиональный спорт.

«Давайте посмотрим на факты. Она пропустила сезон. После возвращаться очень сложно, тем более, вроде как, следующий, дай бог, у нас олимпийский сезон таки, с этими переносами... Мотивация ей нужна, сто процентов, то, ради чего она выходит. Она выиграла все и вся, она чемпионка, великая спортсменка, потому что она выиграла все звания, и это круто. Ей нужна мотивация», — заявила Боброва в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Также Боброва оценил попытки Загитова попробовать себя на телевидении. Алина стала одной из ведущих шоу «Ледниковый период».

«Вот вы спрашивали про ведущую, и, опять же, по факту, очень много какого-то хейта было по этому поводу. И по поводу ее платьев. Это, конечно, непростой момент, и я очень надеюсь, что на Алину это не сильно повлияло. Она сильный человек, она все переживет, и всех переживет, и вообще, все у нее еще будет очень круто, и круче, чем кто-то может сейчас поверить в это. Я вас уверяю, Алина будет просто суперзвездой», — добавила Боброва.