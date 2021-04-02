Боброва рассказала, что все участники «Ледникового периода» очень любили Бузову

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва поделилась мнением о телеведущей и певице Ольге Бузовой, с которой вместе участвовали в шоу «Ледниковый период».

«Никто на нее не жаловался. Мы все Олю поддерживали, обожали ее. Но ей было сложно – многие зрители делали выводы о ней по ее экранному образу и не знали, как дела обстоят на самом деле. У нее было много съемок, времени на постановки их с Димой паре катастрофически не хватало. Из-за этого они тренировались в основном по ночам», – цитирует Боброву «Советский спорт».

На шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова выступала в паре с Дмитрием Соловьевым, а Екатерина Боброва с Владом Соколовским.