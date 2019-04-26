Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире Екатерина Боброва опубликовала фото после выписки из роддома. В апреле у Бобровой и ее супруга, также фигуриста Андрея Депутата 13 апреля родился мальчик, которого назвали Александром.
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Вы когда-нибудь видели действительно счастливого человека? 🤔 Посмотрите на @deput92 на этом фото. Вот как выглядит #СЧАСТЬЕ 😃 День выписки🤗 #КакЭтоБыло #семья #вместе #радость #деньвыписки #роддом #сын #ВсемПрекраснойПятницы
Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova) 26 Апр 2019 в 12:31 PDT
Вы когда-нибудь видели действительно счастливого человека? 🤔 Посмотрите на @deput92 на этом фото. Вот как выглядит #СЧАСТЬЕ 😃 День выписки🤗 #КакЭтоБыло #семья #вместе #радость #деньвыписки #роддом #сын #ВсемПрекраснойПятницы
Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova) 26 Апр 2019 в 12:31 PDT