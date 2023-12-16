Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:47

Блогер Саша Стоун: «Мастерство наших фигуристов поражает»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА и блогер Саша Стоун рассказал, что интересуется фигурным катанием и часто смотрит прокаты российских фигуристов.

«С самого детства я увлекаюсь спортом, эта тема всегда была для меня интересна. Я с удовольствием слежу за различными видами спорта, в том числе и за фигурным катанием. Это по-настоящему красиво. Очень часто смотрю выступления наших фигуристов. Их уровень мастерства поражает, а каждый их прыжок захватывает дух. Как им удается так легко и красиво выполнять сложные элементы на коньках? Кстати, я сам очень люблю кататься. Хотелось попробовать чему-то научиться у них, может быть, мне выпадет возможность получить уроки от профессионалов», — цитирует Стоуна «Газета.Ru».

Блогер также отметил, что был бы не против принять участие в телевизионном ледовом шоу. Также он хотел бы взять уроки катания у двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/16/21939253.shtml
Фигурное катание
2
1
Читайте также
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ангелопол рассказал, что полностью доверяет тренеру Линичук

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости