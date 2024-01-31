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Фигурное катание

31 января, 14:53

Саша Стоун: «Увидел в Трусовой себя — она тоже отдала невероятное количество слез, крови и пота на пути к мечте»

Алина Савинова
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Фигуристка Александра Трусова
Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Популярный блогер и боец ММА Саша Стоун поделился впечатлениями от знакомства с фигуристкой Александрой Трусовой.

Ранее блогер и спортсменка выложили в соцсетях совместное шуточное видео с катка.

«Мне нравится фигурное катание, вся моя семья следит за нашими фигуристами и фигуристками. При первом знакомстве я увидел в Саше себя: она тоже человек, который много лет с юного возраста отдал одному делу, и это дело — спорт. Она тоже человек, который потерял невероятное количество слез, крови, пота на пути к своей мечте. Человек, который очень многое пережил внутри себя. Очень воспитанная и интеллигентная девушка», — цитирует «Газета.Ru» слова Стоуна.

19-летняя Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также первая исполнительница двух четверных в одной программе: четверной сальхов и четверной тулуп.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/31/22229599.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
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