Саша Стоун: «Увидел в Трусовой себя — она тоже отдала невероятное количество слез, крови и пота на пути к мечте»

Популярный блогер и боец ММА Саша Стоун поделился впечатлениями от знакомства с фигуристкой Александрой Трусовой.

Ранее блогер и спортсменка выложили в соцсетях совместное шуточное видео с катка.

«Мне нравится фигурное катание, вся моя семья следит за нашими фигуристами и фигуристками. При первом знакомстве я увидел в Саше себя: она тоже человек, который много лет с юного возраста отдал одному делу, и это дело — спорт. Она тоже человек, который потерял невероятное количество слез, крови, пота на пути к своей мечте. Человек, который очень многое пережил внутри себя. Очень воспитанная и интеллигентная девушка», — цитирует «Газета.Ru» слова Стоуна.

19-летняя Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также первая исполнительница двух четверных в одной программе: четверной сальхов и четверной тулуп.