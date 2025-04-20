Мэддисон — о внешности Загитовой: «Чудовище ботоксное! Это что, олимпийская чемпионка?»

Видеоблогер и стример Илья Мэддисон вновь раскритиковал внешность фигуристки Алины Загитовой.

«Посмотрите на Загитову! Она уже похожа на зомби ботоксное, на чудовище! Это что такое? Это что, олимпийская чемпионка? Что-то не то с головой, значит», — скзазал блогер во время прямой трансляции.

22-летняя Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, но участвует в ледовых шоу и работает ведущей.