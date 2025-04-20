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Сегодня, 17:45

Мэддисон — о внешности Загитовой: «Чудовище ботоксное! Это что, олимпийская чемпионка?»

Сергей Ярошенко
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Алина Загитова.
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Видеоблогер и стример Илья Мэддисон вновь раскритиковал внешность фигуристки Алины Загитовой.

«Посмотрите на Загитову! Она уже похожа на зомби ботоксное, на чудовище! Это что такое? Это что, олимпийская чемпионка? Что-то не то с головой, значит», — скзазал блогер во время прямой трансляции.

22-летняя Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, но участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Алина Загитова
Фигурное катание
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