Мэддисон — о внешности Загитовой: «Чудовище ботоксное! Это что, олимпийская чемпионка?»
Видеоблогер и стример Илья Мэддисон вновь раскритиковал внешность фигуристки Алины Загитовой.
«Посмотрите на Загитову! Она уже похожа на зомби ботоксное, на чудовище! Это что такое? Это что, олимпийская чемпионка? Что-то не то с головой, значит», — скзазал блогер во время прямой трансляции.
22-летняя Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, но участвует в ледовых шоу и работает ведущей.
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