Милохин: «Я пью валерьянку перед каждым выступлением на «Ледниковом периоде»

Блогер Даня Милохин рассказал о волнении перед выступлениями на шоу «Ледниковый период».

— Самое сложное — выходить на сцену, просто выходить. Готовиться — это легко, вообще почти все легко, но выход — самое сложное. Я очень волнуюсь каждый раз.

— А как себя вообще настраиваешь? Потому что в прошлом сезоне были заниженные оценки из-за ошибок на льду, спотыканий на ровном месте, а сейчас вы исполняете все хорошо — кажется, что с настроем всем стало заметно лучше?

— Сейчас мы, во-первых, скатались вместе, больше сработались. А вообще, я пью валерьянку перед каждым выступлением. Мне нужно успокаиваться, я не могу себя сам успокоить, поэтому мне нужно успокаиваться чем-то вне, — цитирует Sport24 Милохина.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022. Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».