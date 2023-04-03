Ближайший исполком федерации фигурного катания России пройдет 17 апреля

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что ближайшее заседание исполкома ФФККР пройдет 17 апреля.

«Ближайший исполком федерации состоится 17 апреля. На нем будут обсуждаться внутренние вопросы федерации и проведен анализ календаря соревнований сезона-2022/23. Следующий исполком ФФККР состоится в мае», — приводит слова Когана ТАСС.