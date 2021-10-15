Битва России и Украины у мужчин! Расписание выступлений российских фигуристов и видеотрансляции на 15 октября

В пятницу, 15 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на четырех турнирах — турнире Budapest Trophy, Ice Star в Минске, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а один сборник даже выйдет на небольшом турнире в Москве под названием Первенство СК «Мегаспорт» на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова. Также продолжается челленджер Asian Open Trophy в олимпийской столице Пекине, где выйдут на лед несколько заметных конкурентов россиян.

Budapest Trophy

Трансляция

Ice Star

Трансляция

Мемориал Панина-Коломенкина и Первенство на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова

Трансляция

Asian Open Trophy

Онлайн-табло

«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших и некоторых других интересных участников. Везде, кроме мемориала Панина-Коломенкина, проводится произвольная программа. Время московское.

11.36 Каори Сакамото (Япония), женщины, Asian Open

12.00 — 16.00 Мемориал Панина-Коломенкина, юниорки, короткая программа

12.45 Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), пары, Asian Open

14.21 Денис Васильев (Латвия), Asian Open

14.44 Юма Кагияма (Япония), мужчины, Asian Open

14.58 Андрей Мозалев, Ice Star

15.20 Артур Даниелян, первенство на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова

16.15 — 19:45 Мемориал Панина-Коломенкина, юниоры, короткая программа

16.45 Анастасия Гулякова, Ice Star

17.02 Дмитрий Алиев, Budapest Trophy

17.15 Маттео Риццо (Италия), Budapest Trophy

17.21 Иван Шмуратко (Украина), Budapest Trophy

17.28 Александр Самарин, Budapest Trophy

18.33 Даниил Шевцов, юниоры, Ice Star

18.56 Ольга Федорова / Никита Иванов, танцы, юниоры, Budapest Trophy

19.02 Варвара Курносенко / Федор Варламов, танцы, юниоры, Budapest Trophy

19.08 Полина Кочерыгина / Евгений Артющенко, танцы, юниоры, Budapest Trophy

20.00 — 22.00 Мемориал Панина-Коломенкина, пары, юниоры, короткая программа

20.25 Елизавета Шанаева /Девид Нарижный, танцы, взрослые, Budapest Trophy

21.09 Софья Захарова, юниорки, Ice Star