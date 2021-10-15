Битва России и Украины у мужчин! Расписание выступлений российских фигуристов и видеотрансляции на 15 октября
В пятницу, 15 октября, российские фигуристы будут параллельно выступать на четырех турнирах — турнире Budapest Trophy, Ice Star в Минске, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а один сборник даже выйдет на небольшом турнире в Москве под названием Первенство СК «Мегаспорт» на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова. Также продолжается челленджер Asian Open Trophy в олимпийской столице Пекине, где выйдут на лед несколько заметных конкурентов россиян.
Мемориал Панина-Коломенкина и Первенство на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова
Трансляция
«СЭ» представляет вашему вниманию поминутное расписание всех наших и некоторых других интересных участников. Везде, кроме мемориала Панина-Коломенкина, проводится произвольная программа. Время московское.
11.36 Каори Сакамото (Япония), женщины, Asian Open
12.00 — 16.00 Мемориал Панина-Коломенкина, юниорки, короткая программа
12.45 Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), пары, Asian Open
14.21 Денис Васильев (Латвия), Asian Open
14.44 Юма Кагияма (Япония), мужчины, Asian Open
14.58 Андрей Мозалев, Ice Star
15.20 Артур Даниелян, первенство на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова
16.15 — 19:45 Мемориал Панина-Коломенкина, юниоры, короткая программа
16.45 Анастасия Гулякова, Ice Star
17.02 Дмитрий Алиев, Budapest Trophy
17.15 Маттео Риццо (Италия), Budapest Trophy
17.21 Иван Шмуратко (Украина), Budapest Trophy
17.28 Александр Самарин, Budapest Trophy
18.33 Даниил Шевцов, юниоры, Ice Star
18.56 Ольга Федорова / Никита Иванов, танцы, юниоры, Budapest Trophy
19.02 Варвара Курносенко / Федор Варламов, танцы, юниоры, Budapest Trophy
19.08 Полина Кочерыгина / Евгений Артющенко, танцы, юниоры, Budapest Trophy
20.00 — 22.00 Мемориал Панина-Коломенкина, пары, юниоры, короткая программа
20.25 Елизавета Шанаева /Девид Нарижный, танцы, взрослые, Budapest Trophy
21.09 Софья Захарова, юниорки, Ice Star
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю