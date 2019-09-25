Билет на все соревновательные дни чемпионата Европы по фигурному катанию обойдется в 350 евро

Стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 26 января в австрийском Граце.

Стоимость самых дешевых билетов на один день соревнований варьируется от 40 до 49 евро, самых дорогих — от 85 до 99 евро в зависимости от конкретного дня чемпионата, сообщается на официальной странице турнира.

Билет на все дни соревнований обойдется в 350 евро. Отметим, что самый дорогой билет на все соревновательные дни Финала «Гран-при"-2019/20, который пройдет в начале декабря в Турине, стоит чуть больше 183 евро.