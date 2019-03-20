Безупречный прокат короткой программы Загитовой на чемпионате мира. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова безошибочно исполнила короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Она отлично сделала весь прыжковый контент каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Фигуристка набрала за свой прокат 82,08 балла и стала лидером соревнований после короткой программы.

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