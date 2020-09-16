«Без пандемии перехода Медведевой к Тутберидзе могло не быть». Мнение Татьяны Волосожар

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в интервью «СЭ» поддержала решение фигуристки Евгении Медведевой вернуться в группу Этери Тутберидзе.

— Можно сказать, я ошарашена, новость внезапная. Для Евгении возвращение к Этери Георгиевне — хороший вариант, рада, что они нашли точки соприкосновения, точки возврата в каком-то смысле. У них был прекрасный тандем, команда. Сейчас сложно перемещаться по стране и по миру, рациональное зерно в этом решении есть.

— Думаете, без пандемии не было бы и перехода?

— Возможно. Знаю, что Брайан Орсер — прекрасный тренер. Думаю, они обсудили рабочие моменты и поняли, что по видеосвязи у спортсменки нет той отдачи, нет ощущения взаимодействия. Я сама работаю тренером в своем Центре фигурного катания и понимаю, насколько это сложная материя — эмоциональная связь с учеником. Так что, вероятно, это была весомая причина.

— Получится у Евгении с Этери? В ситуации, когда последние годы выигрывают 15-17-летние конкурентки.

— Почему нет? Смотря какие цели она ставит перед собой. Все растут и меняются, молодых девушек уже теснят юниорки следующих годов рождения. Женя готова бороться с ними, я ей желаю только побед. Побед над собой и на соревнованиях. (Дмитрий Кузнецов)