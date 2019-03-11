Бетина Попова: "Туктамышева расстроена, что не выступит на чемпионате мира"

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. Она отметила, что ее подруга расстроена из-за того, что не выступит на чемпионате мира.

- Она расстроена, и я расстроена. Но жизнь не останавливается на этом. Лиза – прекрасная фигуристка и добьется еще своего, - цитирует Попову RT. - Как мы подружились? Наше знакомство началось с того, что однажды я была в компании своих друзей, и она сидела в компании этих же людей, которые оказались ее друзьями. Тогда она оставила мне свой автограф кетчупом на салфетке, и я сразу поняла, это мой человек.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира выступит Евгения Медведева, а Туктамышева турнир пропустит. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта.