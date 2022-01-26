Бетина Попова сообщила о расставании с Денисом Ходыкиным

Российская фигуристка Бетина Попова, завершившая карьеру в 2020 году, объявила о расставании с супругом, фигуристом Денисом Ходыкиным.

«Мы расстались, — цитирует Попову Eurosport.ru. — Еще до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — Прим. «СЭ») тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло».

25-летняя Бетина Попова выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым. В 2019 году они выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске.