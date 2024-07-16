Бетина Попова: «Нужно создать общий чатик хореографов и обмениваться музыкой»

Хорегораф Бетина Попова не понимает, зачем фигуристы до последнего держат в секрете музыку, которую они выбрали для своих программ.

— Общий чатик хореографов, где мы делились бы музыкой, не помешал бы. У нас безумное количество повторов. Мы уже знаем, что «Онегиных» будет много. Я думаю, не одна «Мастер и Маргарита» нас ожидает в этом сезоне, «Дюна» тоже. Но хореографы любят держать все в тайне, даже между собой не всегда готовы раскрывать эти секреты.

Честно, даже будучи хореографом, я это не очень понимаю. Ты ставишь программу, пока она накатывается, это все равно видят другие специалисты, которые приходят и оценивают ее... Только, наверное, как сюрприз и интрига для зрителей это имеет смысл, — сказала Попова Sport24.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Национальная команда не допущена Международным союзом конькобежцев (ISU) до международных стартов на сезон-2024/25.