Попова: «Думаю, что у Косторной есть все шансы навязать борьбу за призовые места среди пар»

Хореограф и тренер Бетина Попова поделился мнением по поводу перспектив выступления фигуристки Алены Косторной в парном катании. Она считает, что если здоровье позволяет, то девушке нужно перейти из одиночного в парное катание.

«Если здоровье позволяет больше реализовываться в парном, чем в одиночном, то тогда надо переходить. Она с ее партнером пока не рассматривают варианты спортивной карьеры, пока это был проект для шоу.

Думаю, что у Косторной есть все шансы навязать борьбу за призовые места среди пар. Какие бы сильные у нас не были фигуристы, но у Алены есть хорошая способность быстро схватывать весь материал. Может не в первый сезон, а со временем», — цитирует Попову Betonmobile.ru.

В понедельник стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.