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Сегодня, 14:01

Попова: «Думаю, что у Косторной есть все шансы навязать борьбу за призовые места среди пар»

Бетина Попова поделилась мнением о выступлении Косторной в парном катании
Виктория Кравченко
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф и тренер Бетина Попова поделился мнением по поводу перспектив выступления фигуристки Алены Косторной в парном катании. Она считает, что если здоровье позволяет, то девушке нужно перейти из одиночного в парное катание.

«Если здоровье позволяет больше реализовываться в парном, чем в одиночном, то тогда надо переходить. Она с ее партнером пока не рассматривают варианты спортивной карьеры, пока это был проект для шоу.

Думаю, что у Косторной есть все шансы навязать борьбу за призовые места среди пар. Какие бы сильные у нас не были фигуристы, но у Алены есть хорошая способность быстро схватывать весь материал. Может не в первый сезон, а со временем», — цитирует Попову Betonmobile.ru.

В понедельник стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

Источник: https://betonmobile.ru/betina-popova-dumayu-chto-u-kostornoy-est-vse-shansyi-navyazat-borbu-za-prizovyie-mesta-sredi-par
Алена Косторная
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