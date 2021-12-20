Бетина Попова ответила на вопрос о блате в пользу дочери Тутберидзе

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова высказала свое мнение о резком прогрессе танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которая в первом взрослом сезоне претендует на попадание на Олимпиаду. Битва прогнозов на чемпионат России между Поповой и телекомментатором Андреем Журанковым прошла в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель».

Попова: Первые в танцах у меня Синицина/Кацалапов, вторые Степанова/Букин, а третьи Дэвис/Смолкин или, как говорится, Диана с Дэвисом.

Журанков: А Глеб со Смолкиным четвертые?

Корреспондент «СЭ»: И никто не будет накидывать, что есть фактор Тутберидзе? Блат и тому подобное? За Дэвис/Смолкин и Игорем Шпильбандом же стоит Этери Георгиевна.

Попова: И это хорошо. Она больше стоит, присутствует в спортивном характере Дианы. Да, Этери Георгиевна, выбирая тренера, понимала, какие стоят цели и какой человек может помочь их достичь. Есть логика в том, чтобы посылать Скопцову и Алешина, у них есть опыт. Диана с Глебом совсем юные, но при этом эффектно выглядят в этом сезоне.

Корреспондент «СЭ»: Третье место определяет тренерский совет, в котором есть Тутберидзе. Значит, роль она все-таки играет?

Попова: Как и любой другой тренер. Влияния у нее не больше. Один человек — один голос. У Этери Георгиевны не будет там семи голосов. Две пары у нас неприкосновенные, все остальные до седьмого места близко. Нет такого, что Диана с Глебом хуже кого-то, и их тянут. Они конкурентоспособны.

Корреспондент «СЭ»: Но оценки у них растут очень быстро.

Журанков: Не смотрите вы на Кубок Варшавы. Там у всех баллы поднялись — да, у Дианы с Глебом значительно больше, но все же. Программы у них сильные. Когда это все обсуждали, не обсуждали Santa Claus Cup, где сделали сумму почти 200 баллов Скопцовой и Алешину. Пишут — шумихи нет, потому что это разная категория турниров. Полная фигня! Это все нацелено на внутренние соревнования, международный уровень тут ни при чем.

Корреспондент «СЭ»: А как это — «сделали» оценку? Ужин? Чемодан?

Журанков: Ты у меня спрашиваешь? Как мне сказала Катя Боброва — приходишь на вечеринку, и тебе говорят: «Обрати внимание на Васю! Прекрасная работа, у него квартира в центре, замечательные родители». Это к тому, как работают федерации.

Подробнее о битве прогнозов Бетины Поповой и Андрея Журанкова на «Квакселе» читайте здесь.