Бетина Попова объявила о завершении спортивной карьеры

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, объявила о завершении спортивной карьеры.

— Здравствуйте. Я закончила спортивную карьеру. И я выражаю благодарность всем людям, которые помогали мне развиваться в фигурном катании. Во первых, спасибо Федерации Фигурного катания России за многолетнюю поддержку. Невозможно преувеличить значение Елены Анатольевны Чайковской в становлении меня как личности и как спортсменки, я ей благодарна за каждое слово и оказанное мне внимание. Татьяна Анатольевна Тарасова — поддерживала, помогала советами, всегда трезво и здраво критиковала и отлично комментировала, кстати, спасибо Вам! Благодарю Марину Леонидовну Селицкую — моего тренера в одиночном катании, именно она меня направила в танцы, годы работы с ней в ЦСКА дали возможность мне сделать шаг в новый для меня вид «танцы на льду». Несомненно, все, чего я смогла достигнуть на данный момент это заслуга моих первых тренеров в танцах на льду — Румянцева Ксения Геннадиевна и Волобуева Екатерина Валерьевна, именно они сделали меня такой, какой вы все меня видите на льду. Спасибо всему «Хрустальному» и «Самбо-70», здесь я провела самые счастливые и радостные годы в фигурном катании. Спасибо Елене Кустаровой, Светлане Алексеевой, Ольге Рябининой за то, что «дали» мне Сергея и за, пусть не очень длительную, но продуктивную совместную работу, это был совершенно новый, позитивный и бескрайне ценный для меня опыт. Спасибо всем хореографам, которые вложили в меня понимание танца. Михаил Колегов, Елена Голубева, Семен Кауфман — вы заставили меня полюбить танцы и состояние во время выступлений. Спасибо Крыловой Анжелике, что была с нами, когда мы выиграли Универсиаду. Спасибо Олегу Волкову, который помогал мне с катанием не в одной группе и продолжает помогать до сих пор, даже в повседневной жизни. Абсолютно всех, к сожалению не перечислить, но фигурное катание стало для меня неким стартом во взрослую жизнь — оно дало мне множество проблем, но в тот же момент оно подарило мне самых близких друзей, оно подарило мне множество знакомств, бесценный опыт, дисциплину, умение взаимодействовать с окружающими — это невероятная школа жизни, без которой Я была бы не Я. Спасибо, что это все было в моей жизни. Теперь пора идти дальше, — написала Повова в своем Instagram.

Фигуристка выступала с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призером первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призер финала юниорской серии «Гран-при» 2014/2015. С Мозговым она становилась серебряным призером Финала Кубка России (2017,2019) и завоевывала золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.