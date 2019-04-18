Бетина Попова – о выступлении Туктамышевой: "Для этого пришлось выйти с экзамена по экономике"

Чемпионы Универсиады-2019 в Красноярске, серебряные призеры финала Кубка России-2016/17 танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов в интервью "СЭ" поделились своим мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

На прошедшем командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке Туктамышева завоевала бронзовую медаль в составе сборной России.

– Конечно, я смотрела ее выступления. Для этого даже пришлось выйти с экзамена по экономике, который я сдавала. Сказала, что по личным причинам. (смеется) Лиза большой молодец, смогла собраться в конце сезона и выдать такой прокат – яркий, эмоциональный. Я всегда люблю смотреть, как она катается.

Мозгов: – Командный чемпионат мира – больше шоу, конечно. Хотя какая-то ответственность тоже есть.

Попова: – Конечно, шоу. Это видно даже по тому, что там творится в зоне kiss-and-cry. На серьезных турнирах представить себе такое невозможно. Лиза должна ездить на все турниры (смеется).

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