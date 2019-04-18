Бетина Попова: "На чемпионате России раздевались, кажется, вообще все"

Чемпионы Универсиады-2019 в Красноярске, серебряные призеры финала Кубка России-2016/17 танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов в интервью "СЭ" объяснили, почему сейчас модно раздеваться во время выступлений в фигурном катании.

– Просто сейчас, когда есть соцсети, все мгновенно разлетается и все начинают это обсуждать. Раньше просто чисто технически не было таких возможностей.

Тренд на раздевание в фигурном катании уже сейчас есть. На чемпионате России раздевались, кажется, вообще все (улыбается). Но в фигурном катании так откровенные костюмы – у девушек короткие юбки, в танцах латину все катают с голыми животами, – сказала Попова.

Полное интервью с Поповой и Мозговым читайте – здесь