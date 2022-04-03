«В олимпийский сезон не было по-настоящему олимпийской программы!» Бетина Попова высказалась о программах учениц Тутберидзе

Российская фигуристка и тренер-хореограф Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировали олимпийские программы учениц «Хрустального».

Журанков: — Может, поэтому ты и критикуешь постановки Щербаковой и вообще штаба Тутберидзе — они навязывают свое видение и не дают девочкам раскрыться? Отказывают им в какой-то части личной интерпретации.

Попова: — Определенно да, правильно. Конечно, у девчонок есть личная интерпретация, свое они вкладывают. Но в характерах и телах у них заложено больше, что можно показать. Этому не дают раскрываться, к сожалению. Кто-то негодует, что я ругаю Даниила, но у всех бывают кризисы, невозможно каждый год штамповать шедевры. Это многие отметили в начале сезона. В олимпийский сезон мы не поимели новой, по-настоящему олимпийской программы! Будем честны: у нас была «девочка в красном пальто», «девочка в красной пачке», а в этом сезоне у нас прошлогодняя змея.

Журанков: — Причем змея, к которой лично у меня много вопросов.

Попова: — Больше нет ничего запоминающегося.

Журанков: — По мне — так это потому, что девочку в пальто задумала Тутберидзе, красную балерину задумала Тутберидзе. А не постановщик.

Кузнецов: — А в этом году не придумала?

Журанков: — А в этом году пошли по более простому пути — берем старую юниорскую программу накатанную.

Кузнецов: — Погодите, но выиграла Щербакова.

Журанков: — А Щербаковой вообще программу по ходу сезона искали, потому что поняли, что на Востоке не нашли.

Попова: — Это говорит о том, что не хватает материала, из чего лепить.

Олимпийской чемпионкой Пекина стала Анна Щербакова, которой поменяли одну из программ по ходу сезона.