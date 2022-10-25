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Бетина Попова: «Хабибуллина и Княжук органичны в произвольной программе. Они справились со всеми задачами»

Бетина Попова оценила выступление Хабибуллиной и Княжука на первом этапе «Гран-при России»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бетина Попова, хореограф пары Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, оценила выступление фигуристов на первом этапе «Гран-при России» в Москве.

23 октября Хабибуллина и Княжук выиграли турнир в Москве, обойдя двукратный Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Попова поставила Хабибуллиной и Княжуку произвольную программу на музыку «Аве Мария».

«Ребята показали отличные прокаты обеих программ для начала сезона, ведь это всего лишь первый этап. Они справились со всеми техническими и хореографическими задачами. С момента постановки программа ребят немного претерпела изменения, чтобы не терять качества технических элементов, и сейчас им все удобно, и в этой программе они очень органичны и чувствуют себя в этих образах замечательно», — приводит слова Поповой ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16145027
Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
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