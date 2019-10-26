Бетина Попова: «Что-то пошло не по плану, но что именно, пока не понимаем»

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, подвела итоги выступления на этапе «Гран-при» в Канаде. Пара заняла восьмое место в произвольной программе и по сумме выступлений.

— Откатались хорошо, а баллы одни из самых плохих. Есть несоответствие проделанной работы и результата. Что-то пошло не по плану, но что именно, мы пока не понимаем, — цитирует «РИА Новости» Попову.