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Бетина Попова: «Что-то пошло не по плану, но что именно, пока не понимаем»

22:57

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, подвела итоги выступления на этапе «Гран-при» в Канаде. Пара заняла восьмое место в произвольной программе и по сумме выступлений.

— Откатались хорошо, а баллы одни из самых плохих. Есть несоответствие проделанной работы и результата. Что-то пошло не по плану, но что именно, мы пока не понимаем, — цитирует «РИА Новости» Попову.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191026/1560261981.html

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