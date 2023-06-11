Бестьмьянова считает ожидаемым решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение российских спортсменов.

«Данное решение ожидаемо. Потому что они готовы к потере денег. Они не стали бы объявлять это, если бы собирались допустить спортсменов. Так они объявили, что они политкорректные. Может ли это решение привести к банкротству? Не знаю, не разбираюсь в этом», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.