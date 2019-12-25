Фигурное катание
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Бестемьянову и Дудакова наградили почетным знаком ОКР

15:49
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова? и тренер по группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков награждены почетным знаком ОКР «за заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Дудаков — заслуженный тренер России. С группой Тутберидзе работает с сезона-2011/12. Бестемьянова также является четырехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и серебряным призером Олимпийских игр-1984.

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