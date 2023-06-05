Бестемьянова заявила, что решение Дэвис и Смолкина выступать за сборную Грузии можно понять

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что решение фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную Грузии можно понять.

«Я не знаю, когда наших спортсменов допустят к международным соревнованиям, и каждый из них решает, что и как он делает. Каждый сам решает свою судьбу в спорте, он имеет на это право. А громкие фразы «Мы отдаем» и тому подобные... Они у нас что, на цепи сидят? Разве они крепостные? Тем более что девочка вообще родилась в Америке», — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости Спорт».

5 июня стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.