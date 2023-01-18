Бестемьянова: «У меня сохраняется надежда, что наших фигуристов допустят к международным стартам»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном допуске российских фигуристов до международных турниров.

«У меня все еще сохраняется надежда, что в следующем сезоне наших фигуристов, пусть даже с некоторыми ограничениями, допустят к международным стартам. До него остается достаточно времени. Мне сложно ответить на вопрос, какую позицию в дальнейшем займет ISU, но я очень надеюсь на лучшее. Тем более точка зрения федерации со временем тоже может поменяться», — приводит RT слова Бестемьяновой.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.