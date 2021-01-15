Бестемьянова: «Вообще не знаю, кто такой Железняков. Он просто хайп ловит»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт Евгения Плющенко с хореографом команды Тутберидзе Алекссеем Железняковым.

— Я вообще первый раз слышу фамилию Железняков. Не понимаю, почему Плющенко так реагирует. Мало ли что про меня скажет пятая стоящая в кордебалете девушка. Если бы со мной такое произошло, я бы сделала вид, что не читала и не видела. Это ниже моего достоинства!

Если Плющенко этим занимается — пускай, я советы ему давать не буду. Я вообще не знаю, кто такой Железняков, как я могу давать советы, не понимая мотивов. Он просто хайп ловит. Никто про него не знал, а теперь мы разговариваем «О, Железняков!» Лучше он получит известность, поставив какую-нибудь гениальную программу, а не своим конфликтом с Плющенко. И чем больше Плющенко отвечает, тем большую рекламу делает человеку.

(Константин Колмаков)